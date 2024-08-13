Иномарка сбила девушку в центре Москвы и врезалась в стену кофейни

Источник 360.ru: водитель Kaiyi сбил девушку на Бауманской улице в центре Москвы

Водитель автомобиля Kaiyi не справился с управлением во время проезда по Бауманской улице в центре Москвы. В результате он выехал на тротуар, где на скорости сбил девушку. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, на пешеходе машина не остановилась и врезалась в стену кофейни Coffee Way.

На место прибыла скорая помощь, которая осмотрела пострадавшую от наезда девушку. Также медицинская помощь понадобилась водителю.

В обстоятельствах и причинах аварии разберутся сотрудники дорожной инспекции.