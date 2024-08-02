«Хотите заявить на собачку?» В Сочи полиция отказала в помощи покусанной псом женщине

Акита-ину напала на прохожую и ее лабрадора на набережной в Сочи и покусала их. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам женщины, вечером 30 июля она гуляла со своей собакой по набережной мимо веранд ресторанов. Заметив компанию с акитой-ину, она взяла своего пса на поводок, но собака незнакомцев бросилась на них и начала кусать.

Хозяева акиты при этом были настолько пьяны, что не сразу заметили, что происходит, а когда заметили, то начали грубить и отказались сообщать личные данные. Очевидцы вызвали скорую.

Пострадавшая позвонила в полицию, но ее спросили, правда ли она хочет «написать заявление на собачку». На вызов так никто и не приехал.

Информации от правоохранительных органов о случившемся не поступало.

В июле две собаки, оставшиеся без присмотра хозяев, напали на женщину, шедшую по улице в Севастополе.