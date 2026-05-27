Использовали втемную. Мать задержанной в Дубае россиянки пожаловалась на тяжелую жизнь

Мать арестованной в Дубае россиянки рассказала о нехватке денег на адвоката

Полиция ОАЭ задержала в аэропорту Дубая россиянку с крупной партией запрещенных веществ. Мать девушки в беседе с РИА «Новости» рассказала о нехватке денег на адвоката и тяжелую жизнь семьи.

Россиянка прилетела в Дубай с приятелем, гражданином другой страны. Мать девушки уверяет, что запрещенный багаж принадлежал мужчине, он уговорил спутницу зарегистрировать его на свое имя перед полетом.

Женщина полагает, что ее дочь стала жертвой злоумышленников. Они могли использовать россиянку «в темную». Теперь судьба задержанной зависит от юристов, но ситуацию усугубляет тяжелое положение семьи задержанной россиянки.

«У меня мама с онкологией, папа тоже был с онкологией. Дочь младшая родила двух малышей. Работает на „минималке“», — объяснила собеседница агентства.

Единственной надеждой для семьи стал экстренный сбор средств, который в соцсетях объявили близкие подруги задержанной россиянки.

