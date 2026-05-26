В Шереметьево таможенники остановили прибывшего из Индии мужчину с наркотиками

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Индии. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«В багаже 35-летнего мужчины, прилетевшего из Индии, инспекторы обнаружили 15 флаконов с тетрагидроканнабиолом, псиоактивным веществом из группы каннабиоидов», — заявили в ведомстве.

При прохождении «зеленого» коридора мужчину остановили для выборочного досмотра. В его чемодане среди личных вещей обнаружили коричневые стеклянные флаконы с маслянистой жидкостью, имеющей специфический запах. Задержанный заявил, что перевозил товар по просьбе приятеля.

Проведенная экспертиза показала, что в жидкости присутствует наркотическое вещество общим весом 171,99 грамма.

Ранее в Шереметьеве у пассажирки из Китая обнаружили почти 200 граммов марихуаны. Женщину остановили в «зеленом» коридоре при выборочном контроле.