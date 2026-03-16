Искусственную волну создадут для поиска пропавшего на реке ребенка в Звенигороде

Спасатели создадут на Москве-реке искусственную волну для поиска пропавшего в Звенигороде ребенка. Об этом ТАСС сообщили в штабе поисковой операции.

«Принято решение с помощью аэролодок создать искусственную волну для поиска третьего ребенка», — отметил собеседник агентства.

Акваторию реки начнут осматривать 16 марта, водолазы продолжат свою работу. Также к поискам приступят кинологи.

Трое детей пропали в Звенигороде еще 8 марта, тела двоих удалось найти. Операция по поиску третьего школьника продолжается — водолазы обследовали около 283 тысяч квадратных метров дна, еще 25 километров осмотрели с помощью камер и эхолотов.