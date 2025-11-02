Искусанный корги житель Подмосковья взыскал компенсацию через суд

Житель Подмосковья, пострадавший от укуса корги, взыскал через суд 30 тысяч рублей с владельца пса. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Хозяин корги выплатил пострадавшему требуемую сумму в качестве компенсации морального вреда.

Собака набросилась на мужчину во время прогулки по территории СНТ в Щелкове. После укуса за ногу пострадавший вызвал наряд ППС, который составил протокол происшествия. Он отказался от немедленной госпитализации, но позже обратился в травмпункт. Врачи сделали ему прививки от столбняка и бешенства.

После этого житель Подмосковья амбулаторно лечился на протяжении месяца, обращался к участковому врачу с жалобами на последствия укуса собаки: боль в ноге, сведение пальцев, боли в руке от вакцинации.

Также мужчина сетовал, что после нападения корги ему снились кошмары, повысилось давление и ухудшилось состояние здоровья. Он попытался инициировать возбуждение уголовного дела, но СК ему отказал.

Ранее севастопольский винодел заразился бешенством после укуса куницы. Животное забралось ночью в дом, пока он спал.