«Исключить процветание вандализма». Камеры в симферопольской гимназии оказались муляжами

Ученики симферопольской гимназии № 25 испугались камер в раздевалках. На систему видеонаблюдения пожаловались родители школьников. Однако камеры оказались муляжом, рассказала 360.ru директор учебного заведения Людмила Сергеевна.

«Пожаловались дети, которые нарушают дисциплину. Камеры — муляжи, не подключены никуда. Дети занимаются вандализмом и остаются безнаказанными. Родители других жалуются», — рассказала она.

Людмила Сергеевна уточнила, что муляж камеры поставили после того, как дети выбили дверь, «чтобы исключить процветание вандализма».

«Действуем для детей, ради детей, во имя детей. Ну и позволять портить школьное имущество мы тоже не имеем права», — добавила она.

Директор подчеркнула, что установку реальных камер в школе обсуждать на родительском собрании. Администрация школы не принимает решения без участия законных представителей детей.

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