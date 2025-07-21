Искать только с водолазами: у жительницы Москвы потопом смыло передний номер автомобиля

Жительница Москвы Елена лишилась переднего номера на машине из-за потопа на Нагатинской набережной. Об этом она рассказала 360.ru.

По ее словам, около половины восьмого утра она, как обычно, ехала на работу. Затопленное место она проехала медленно, однако номер вместе с рамкой все равно оторвало. Ей пришлось заказывать дубликат знака.

«В этой луже под метромостом или на повороте на улицу Мустая Карима искать его можно только с привлечением водолазов, наверно», — пошутила женщина.

Она добавила, что этот участок дороги подтапливает регулярно, даже если дождь несильный.

По данным столичного Комплекса городского хозяйства, за ночь и утро в некоторых районах выпало больше половины, а в отдельных — месячная норма осадков.