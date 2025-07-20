Искалеченная в Дубае модель Ковальчук перестала узнавать мать

Перенесшая множественные операции из-за полученных травм при невыясненных обстоятельствах украинская модель Мария Ковальчук начала терять память и узнавать свою мать. Об этом сообщило издание National World .

Приехавшая к дочери из Норвегии мать Анна заявила, что девушка начала говорить и даже назвала имена тех, кого она видела перед своим исчезновением. Но сейчас перестала узнавать родственников и даже лечащих врачей, к которым после возвращения речи обращалась по имени.

В потерю памяти Ковальчук не поверила переехавшая в Дубай ее соотечественница модель Алена Омович.

«Когда она проснулась в больнице Абу-Даби, ей предложили выбор: очень большие деньги за молчание или жизнь», — заявила она в комментарии украинскому сайту «Обозреватель».

Омович добавила, что занимается модельным бизнесом в Дубае уже много лет и никогда не видела Ковальчук среди своих коллег.

«По ней видно, что она в каком-то ужасе участвовала. И, собственно, этот ужас, видимо, привел ее к тому, почему она вся переломана», — добавила модель.

Марию Ковальчук с переломами рук, ног и позвоночника нашли 19 марта на обочине дороги в Дубае. По версии полиции, девушка получила травмы после падения с большой высоты. Врачи провели пострадавшей более восьми операций и добились ее стабилизации.

Приехавшая на помощь мать девушки заявила, что дочь начала говорить и назвала и мена тех, кто, якобы причастен к ее травмам. Она добавила, что уже передала все данные прокурору.