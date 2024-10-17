РЕН ТВ: в Уфе мужчина отомстил проститутке и вырвал провода из электрощитка

Житель Уфы хотел провести вечер с девушкой легкого поведения, однако та его выгнала. Уфимец решил поквитаться с ней. Подробности рассказал телеканал РЕН ТВ .

Нетрезвый мужчина с бутылкой алкогольного напитка пришел в гости к даме, но она выгнала его. Гость решил отомстить ей и вырвал электрические провода на щитке. После этого он пригрозил старшему по дому устроить ему проблемы, если тот не ликвидирует притон.

Соседи рассказали телеканалу, что в эту квартиру постоянно приходят мужчины. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Их заинтересовали запись с камеры видеонаблюдения и «история неразделенной любви» уфимца.

Ранее житель Уфимского района лишился трех миллионов рублей при заказе несуществующей проститутки. Деньги у клиента выманили мошенники.