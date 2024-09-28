Житель Башкирии отдал 3 млн рублей за несуществующую проститутку

Житель Уфимского района лишился трех миллионов рублей при заказе проститутки. Мошенники выманивали у него деньги, пока банки не заблокировали карты, сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

Объявление об интим-услугах 41-летний мужчина нашел в интернете. Ответивший на звонок человек представился менеджером салона и попросил внести предоплату в размере 3,5 тысячи рублей. Клиент перевел деньги.

Затем под предлогом технической ошибки аферисты выманили у него 85 тысяч рублей, но и тогда мужчина ничего не заподозрил. Впоследствии он сделал еще несколько траншей, пока его карты не оказались заблокированными. Мошенники сознались в обмане, и несостоявшийся клиент обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество».

В Волгограде полицейские задержали афериста, который выманивал деньги за интим-услуги. Мужчина создал сайт с фейковыми жрицами любви.