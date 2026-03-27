Ищут больше недели. В центре Петербурга мужчина исчез при загадочных обстоятельствах

В центре Санкт-Петербурга загадочно пропал IT-специалист. Мужчина больше недели не выходил на связь. Родные не исключают, что программиста могли похитить. Подробности в беседе с 360.ru рассказала инфорг поиска «ЛизаАлерт» Марина.

«Поиск на данный момент ведется в информационном режиме. <… > Последний раз его видели 18 марта вечером. Он вышел на пробежку, побежал в сторону Арсенальной набережной», — сказала она.

По ее словам, мужчина увлекается бегом, участвовал в марафонах. В этот раз с очередной пробежки он не вернулся. Заявка о его исчезновении поступила в отряд 21 марта. По словам близких, программист не брал с собой никаких вещей, далеко уезжать не собирался. Дома у него остался питомец — геккон, за которым нужен уход.

Сейчас никакой новой информации о его местоположении нет. Поиски продолжаются около недели, на помощь вызвались добровольцы. Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, темные волосы, серо-голубые глаза. На пробежку ушел в черной куртке и штанах. Также он носит очки.

