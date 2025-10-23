Исчезнувшую на Пхукете россиянку продолжили искать

О пропавшей на Пхукете россиянке Марии по-прежнему нет никаких новых данных. Об этом 360.ru рассказала волонтер Виктория.

«Последний апдейт был 21 октября — пока не нашли», — отметила она.

По ее словам, девушку разыскивают ее сестра и группа волонтеров. Неравнодушные россияне планируют провести собственное расследование на месте, изучить камеры видеонаблюдения и узнать подробности у соседей исчезнувшей туристки.

Мария в последний раз выходила на связь 17 октября. По словам родственников, у 30-летней девушки биполярное расстройство личности. Она переехала в Таиланд полгода назад и удаленно работала менеджером по набору персонала.

Близкие пропавшей уточнили, что перед исчезновением у нее могла начаться фаза мании, так как девушка выбросила симку и удалила аккаунт в Telegram.

Марию разыскивают полиция и представители Генконсульства России. В Сети не исключают, что девушку могли похитить для работы в рабовладельческом кол-центре в Мьянме.