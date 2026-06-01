Исчез в потоке. В Дагестане спасатели ищут унесенного рекой мужчину

В Дагестане спасатели ищут упавшего в реку мужчину

Дагестанские спасатели приступили к поиску мужчины, который упал в бурную реку. О деталях происшествия сообщил телеграм-канал республиканского главка МЧС.

Компания из трех жителей села Гуми отдыхала на берегу горной реки Рубас. Один из них, 58-летний местный житель, собрался поплавать. Он подошел к краю берега, но удержаться на ногах не сумел.

Мужчина рухнул в воду, его сразу же подхватил мощный поток воды. В следующую минуту течение унесло сельчанина.

Его друзья обратились за помощью к спасателям. Теперь пропавшего разыскивают четверо специалистов, группировка усилена двумя единицами техники.

Река Рубас проходит через горные и предгорные районы Дагестана. В некоторых местах купаться в ней опасно, река отличается стремительным течением.

Ранее россиянин пропал без вести в Таиланде после похода к врачу.