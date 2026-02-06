Инвалид добился справедливости в Воронеже. Мужчине выплатили сотни тысяч

В Воронеже инвалид получил 379 тысяч рублей компенсации за падение с пандуса

В Воронеже инвалид первой группы получил 379 тысяч рублей от управляющей компании после несчастного случая во дворе. О деталях происшествия рассказала пресс-служба местной прокуратуры.

Мужчина съезжал на коляске с пандуса во дворе жилого комплекса. Спуск обледенел, коляска соскользнула, инвалид упал на землю.

На помощь пришли случайные прохожие — пострадавший не смог сам забраться в коляску. Те же люди вызвали скорую.

Врачи обнаружили у мужчины серьезную травму. Оказалось, что при падении он сломал обе ноги. История об этом попала в местную прессу, а затем и в прокуратуру.

Проверка показала, что ответственные за дом коммунальщики плохо выполняли свою работу. Среди прочего им предписывали покрывать пандус специальным раствором, чтобы тот не покрывался льдом и не скользил.

На директора управляющей компании завели административное дело дело. Еще одно дело, теперь уже уголовное, возбудили уже из-за падения инвалида.

По административному протоколу коммунальщики решили не доводить до затяжных тяжб. Инвалиду выплатили 79 тысяч рублей на лекарства и еще 300 тысяч как компенсацию за моральный ущерб.

