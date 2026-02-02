Московская полиция задержала дебошира, ударившего пассажира ногой по голове

Правоохранители задержали в Москве мужчину, который ударил пассажира метро ногой в голову и разбил стекло в вагоне поезда. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержанный признался, что был на тот момент сильно пьян.

«Побил мужчину в вагоне метро и разбил стекло в электричке», — отметил он.

Против мужчины возбудили уголовные дела по статье о побоях и вандализме.

Ранее группа подростков вломилась в квартиру пожилого жителя Московской области и избила его. Издевательства над пенсионером преступники засняли на видео и выложили в соцсеть. Полиция установила личности нападавших — ими оказались трое несовершеннолетних жителей города Лыткарино.

Подростков опросили в присутствии их законных представителей, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.