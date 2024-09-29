Инспекторы ДПС бросились в погоню за Lamborghini без номеров в центре Челябинска

Погоня ГИБДД за Lamborghini произошла в центре Челябинска

Сотрудники ГИБДД в центре Челябинска задержали дорогостоящую Lamborghini Huracan Performante. Водитель спорткара сам спровоцировал погоню за собой, сообщил сайт kp.ru .

Элитное авто привлекло к себе внимание инспекторов ДПС вечером 28 сентября возле Алого Поля из-за отсутствия номерных знаков. Очевидцы рассказали что, водитель Lamborghini спровоцировал погоню своими действиями.

В ГИБДД подтвердили произошедшее. В ведомстве напомнили, что без государственных знаков можно ездить не более 10 дней после покупки автомобиля.

«С документами все в порядке, автомобиль новый. Машина приехала из Кореи, пока что не зарегистрирована, но для учета все уже готово», — отметили в ГИБДД.

В отделе с водителем провели разъяснительную беседу, после чего отпустили.

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