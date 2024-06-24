Екатеринбургские полицейские устроили погоню для поимки водителя BMW

Ura.ru: в Екатеринбурге полиция после погони задержала водителя BMW

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Екатеринбурге на выезде из Академического района сотрудники ДПС устроили погоню за водителем BMW. Мужчину задержали, сообщил сайт Ura.ru.

«На выезде из Академического района после кольца [Объездная дорога] примерно в 09:00 сотрудники ГИБДД жестко вытаскивали из синей BWM», — уточнил изданию свидетель.

Он пояснил, что перед полицейским автомобилем на аварийке стояла машина марки Volkswagen одного из каршеринговых сервисов. При этом никаких ДТП не было.

В городской Госавтоинспекции пока не прокомментировали Ura.ru

По данным e1.ru, полиция сначала преследовала иномарку в Академическом районе, а после — на улице Серафимы Дерябиной. Легковушка на высокой скорости ехала по улице, но уперлась в пробку. Затем из BWM выскочил молодой человек и попытался сбежать. Его догнали и задержали полицейский с мужчиной в гражданской одежде. Водителя иномарки заковали в наручники и привели к патрульной машине.

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