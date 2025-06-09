В Иркутске таможенники изъяли партию лабубу

В аэропорту Иркутска таможенники задержали коммерческую партию игрушек лабубу. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«Пассажир, перемещавший желтые коробки весом 46 килограммов, был остановлен на „зеленом“ коридоре для таможенного контроля. При досмотре его багажа инспекторы выявили популярные брелки-монстрики», — заявили в ведомстве.

По словам пассажира, он приобрел 282 упаковки в Китае для последующей перепродажи в России. Груз классифицировали как коммерческую партию. Игрушки забрали и отправили на экспертизу для определения точной стоимости. Против нарушителя возбудили уголовное дело по статье о недекларировании товаров.