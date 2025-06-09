В Иркутске таможенники изъяли партию лабубу

В Иркутске таможенники изъяли у пассажира 282 упаковки лабубу

В аэропорту Иркутска таможенники задержали коммерческую партию игрушек лабубу. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«Пассажир, перемещавший желтые коробки весом 46 килограммов, был остановлен на „зеленом“ коридоре для таможенного контроля. При досмотре его багажа инспекторы выявили популярные брелки-монстрики», — заявили в ведомстве.

По словам пассажира, он приобрел 282 упаковки в Китае для последующей перепродажи в России. Груз классифицировали как коммерческую партию. Игрушки забрали и отправили на экспертизу для определения точной стоимости. Против нарушителя возбудили уголовное дело по статье о недекларировании товаров.

Пресс-служба ФТС России
Фото: Пресс-служба ФТС России
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Пресс-служба ФТС России
Фото: Пресс-служба ФТС России
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Пресс-служба ФТС России
Фото: Пресс-служба ФТС России
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Пресс-служба ФТС России
Фото: Пресс-служба ФТС России
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Игрушки лабубу приобрели особую популярность среди россиян в последние годы. Их характерной особенностью являются необычные формы и яркие расцветки.

Ранее глава Росмолодежи Григорий Гуров предложил россиянам снять с сумок брелки лабубу и заменить их на чебурашек. По его словам, лабубу захватили всеобщее внимание из-за агрессивной рекламы. Нужно обратить внимание на альтернативные образы и научиться их правильно подавать.

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