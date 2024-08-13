Иностранка оставила младенца на асфальте у дома малютки в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу недавно родившую иностранку Наргиз Ажибекову, ребенка которой на днях нашли брошенным на асфальте у ворот дома малютки. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство дознавателя, который просил заключить Ажибекову под стражу. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей об оставлении в опасности.

По версии дознания, Ажибекова родила мальчика вечером 11 августа в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16», а потом самовольно покинула учреждение. Спустя два часа женщина умышленно оставила сына на асфальте у ворот дома малютки, понимая, что жизнь и здоровье новорожденного находится в опасности.

Ажибекову задержали 13 августа.

«Обвинение не предъявлялось. Подозреваемая и защитник возражали. Суд избрал стражу по 10 сентября 2024 (30 суток)», — уточнила пресс-служба.

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