Иностранец получил 12 лет колонии за контрабанду наркотиков через псковскую границу

Псковский областной суд вынес приговор гражданину Молдавии, обвиняемому в контрабанде наркотиков. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

Установлено, что фигурант пытался перевезти через псковскую границу незаконные вещества массой свыше 51 килограмма. Запрещенные средства злоумышленник уложил в бутылки, которые таможенники обнаружили при досмотре его машины.

Иностранцу назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.

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