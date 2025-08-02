Иномарки столкнулись на юго-востоке Москвы и зацепили пешехода

Такси с пассажирами Kia и Hyundai столкнулись на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. Как сообщил источник 360.ru, в аварии пострадали шесть человек.

Он уточнил, что в Kia травмы получили водитель и двое пассажиров, во второй пострадавшей иномарке находились два человека. При ударе одно из транспортных средств отбросило на пешехода.

Очевидец происшествия в комментарии 360.ru заявил, что на место прибыли не менее пяти скорых, а также две пожарные машины. В вертолет санитарной авиации погрузили одного человека. Собеседник 360.ru добавил, что на этом участке часто не работает светофор.

В пресс-службе Департамента транспорта Москвы подтвердили, что на Волгоградском проспекте произошла авария. В ведомстве заявили, что из-за происшествия движение транспорта затруднено в обоих направления на 1,5 километра.

Сегодня же стало известно об опрокидывании автобуса с пассажирами в Теньгушевском районе Мордовии. Водитель не справился с управлением и отправил транспортное средство в кювет, где автобус перевернулся на правый бок. В региональном главке МВД заявили, что в аварии пострадали девять взрослых и один ребенок. Всего в салоне находились 48 человек, включая шестерых детей.