Иномарка за шесть миллионов влетела в автобус в Москве, пятеро пострадали

Источник 360.ru: пять человек пострадали в ДТП на Волочаевской улице в Москве

В Лефортово столкнулись автобус маршрута 125 и автомобиль BMW X7. О происшествии сообщили вечером 30 мая источники 360.ru.

По данным собеседников редакции, авария произошла у дома № 10 на Волочаевской улице. За рулем BMW находился мужчина, рядом с ним ехала женщина. Оба получили травмы различной степени тяжести.

В результате столкновения также пострадали три пассажира автобуса.

Один из них отказался от госпитализации на месте, еще один ушел самостоятельно. Третьего пострадавшего доставили в 36-ю городскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства аварии уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка по факту случившегося. Движение по Волочаевской улице было частично затруднено.

Ранее россиянам объяснили, в каком случае можно отъехать с места ДТП.