Иномарка врезалась в автобус в Ленобласти. Пострадали 11 детей

МВД: 11 детей получили травмы при ДТП с иномаркой и автобусом в Ленобласти

Автобус с детьми попал в аварию в Ленобласти. В общественный транспорт врезалась иномарка. Травмы получили 11 школьников и водитель, сообщила пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на девятом километре трассы Сиверская — Дружная Горка — Куровицы. По предварительным данным, водитель Renault Logan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

В результате аварии водителя иномарки доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще двое несовершеннолетних пассажиров Renault Logan получили синяки и ссадины. Также пострадали девять детей, которые ехали в автобусе. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Башкирии школьный автобус столкнулся с бензовозом. В первом находилось 17 детей, из них пострадали семеро.