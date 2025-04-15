Иномарка влетела в остановку в Зеленограде

Авария с участием двух иномарок случилась в Крюково в Зеленограде. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, на дороге столкнулись Suzuki и Porsche. Немецкий автомобиль от удара въехал в остановку. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее водитель пассажирского автобуса врезался в столб на Каширском шоссе в столице. Он ехал в сторону центра города. По данным источника 360.ru, на момент аварии внутри находились «два-три человека». Пассажиры сами покинули транспорт, в результате происшествия никто не пострадал.
При этом автобус получил механические повреждения — разбились лобовое стекло, правое крыло и передняя дверь.
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