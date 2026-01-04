Иномарка влетела на остановку с тремя людьми на Кубани

Иномарка влетела на остановку общественного транспорта в Горячем ключе, погибла женщина, четыре человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«На улице Объездной в городе Горячий Ключ 46-летний водитель Chery, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с BMW, под управлением 31-летнего мужчины», — уточнили в ведомстве.

Немецкая иномарка на большой скорости вылетела с дороги и врезалась в остановку, где находились три человека. Женщина погибла, мужчина и 15-летняя девочка травмировались.

Водитель Chery от удара столкнулся с еще одной машиной — Toyota. Помимо людей на остановке также пострадали водитель автомобиля Chery и пассажир автомобиля BMW.

