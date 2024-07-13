Иномарка в Москве влетела на красный свет в кроссовер и автобус, пострадал человек

Источник 360.ru: один человек пострадал в ДТП с автобусом на Варшавском шоссе

Автомобиль Renault проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной-кроссовером и автобусом на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло около дома 128. В результате аварии пострадал водитель Renault.

«Renault не заметил красный сигнал светофора, ударил кроссовер и в автобус», — указал источник.

В распоряжении 360.ru появились кадры с места ДТП. На них видно, что автомобиль Renault получил сильные повреждения — у него снесло дверь, разбилось лобовое стекло, смяло капот и отвалилось переднее колесо. На руле остались следы крови. Другой автомобиль и автобус получили сильные вмятины на задних бамперах.

Ранее ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе в Москве — столкнулись две легковых машины. На фото видно, что в аварию попали такси и каршеринговый автомобиль, который от удара перевернулся. Из-за ДТП никто не пострадал.