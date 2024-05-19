Иномарка в Москве сбила коляску с ребенком и скрылась с места ДТП | 360°

19 мая 2024, 13:23
Иномарка в Москве сбила коляску с ребенком и скрылась с места ДТП
Источник 360.ru: в Москве водитель кроссовера сбил коляску с ребенком и скрылся
Водитель иномарки в Москве сбил коляску с ребенком и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил источник 360.ru.
Авария произошла на Якорной улице в Южном административном округе столицы. Водитель совершил наезд на пешеходном переходе. Уточняется, что в коляске находился девятимесячный малыш. В результате аварии есть пострадавшие.
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По данным источника, с места ДТП скрылся кроссовер китайской марки, цвет авто — «темный баклажан».
Накануне один человек получил серьезные травмы в результате аварии с участием машины и мотоцикла. Водитель байка впал в кому.
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