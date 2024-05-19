Иномарка в Москве сбила коляску с ребенком и скрылась с места ДТП | 360°

Эксклюзив 19 мая 2024, 13:23 Иномарка в Москве сбила коляску с ребенком и скрылась с места ДТП Источник 360.ru: в Москве водитель кроссовера сбил коляску с ребенком и скрылся

Читать 360 в

Водитель иномарки в Москве сбил коляску с ребенком и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на Якорной улице в Южном административном округе столицы. Водитель совершил наезд на пешеходном переходе. Уточняется, что в коляске находился девятимесячный малыш. В результате аварии есть пострадавшие.

Реклама

По данным источника, с места ДТП скрылся кроссовер китайской марки, цвет авто — «темный баклажан».

Накануне один человек получил серьезные травмы в результате аварии с участием машины и мотоцикла. Водитель байка впал в кому.