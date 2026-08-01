Иномарка столкнулась с машиной скорой помощи в Царицыне

Автомобиль Mazda влетел в карету скорой помощи на юге Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ДТП произошло в районе Царицыно, на перекрестке Деловой и Кантемировской улиц. Больных в машине скорой помощи не было, но из-за аварии пострадал фельдшер. Его доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

«Перекрыто две полосы из трех в сторону области. Одна из перекрытых – автобусная», — добавил собеседник 360.ru.

Розлива топлива не произошло. В МВД сообщили, что информация о ДТП со скорой в пресс-службу пока не поступала.

Ранее автомобильная авария произошла в Казани. Водитель сбил на пешеходном переходе двух мужчин между поселком Кадышево и развязкой на трассе М-7, после чего скрылся с места ДТП. Один из пешеходов скончался на месте, второго госпитализировали с травмами.