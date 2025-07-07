Автобус и легковушка столкнулись на трассе в Наро-Фоминском округе

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с автобусом в Подмосковье. Авария произошла днем 7 июля на четвертом километре автодороги Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново.

ДТП случилось примерно в 13:04. По предварительной информации. Мужчина 1950 года рождения за рулем легковой машины столкнулся с автобусом. Информацию о пострадавших уточняют.

«Настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — сказали в региональном отделе МВД.