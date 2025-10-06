Иномарка снесла забор дома в Подмосковье и повредила две машины

В деревне Соболиха водитель снес забор и влетел во двор частного дома

Утром в понедельник в Московской области водитель китайской иномарки снес забор частного дома в деревне Соболиха и влетел во двор. Об этом 360.ru рассказал хозяин жилья Николай.

По его словам, в автомобиле находились три человека.

«Дома была 13-летняя дочка, звонит — в огород влетела машина. Мы приехали, забора нет, ворот нет, две машины повреждены. Женщину забрали в скорую. Сначала говорили, что один за рулем, потом другой. В итоге более-менее трезвый сообщил, водитель — он. Двух остальных, пьяных, отпустили домой», — сказал хозяин пострадавшего участка.

Николай отметил, что назвавшийся водителем позднее пошел на попятную и сказал, что за рулем был один из отпущенных.

«В итоге мужчину увезли в наручниках. У нас пострадали два автомобиля на участке», — добавил он.

Дочь Николая рассказала, что после удара увидела в окно, что женщина из иномарки пыталась руками остановить себе кровь.

«Вышли с подругой и позвонили в скорую, потом приехали родители. Было страшно, но если бы мы не вышли, то они могли уехать и оставить все так», — заключила она.

