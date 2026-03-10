Иномарка снесла спускавшуюся с горы «буханку» энергетиков в Амурской области

Прокуратура Амурской области: в массовом ДТП в Белогорске пострадали 8 человек

В Белогорске вечером 9 марта столкнулись четыре автомобиля. Пострадали восемь человек. Кадры с места ДТП показала пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Автомобили Honda CRV, Toyota Vitz, Toyota Corolla Spacio и УАЗ столкнулись на путепроводе. Пострадали, по информации прокуратуры, восемь человек, из них шесть доставили в больницу. Надзорное ведомство устроило проверку.

Движение по путепроводу на Авиационной улице перекрыли, сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков в телеграм-канале. Эта конструкция аварийная, с 10 марта власти планировали ограничить движение по ней. Градоначальник объяснил ДТП постпраздничным синдромом у автомобилистов.

«Рабочая смена „Горэнерго“ на „буханке“ возвращалась с „горы“ на предприятие. Уже начала спускаться, как по „встречке“ вылетел автомобиль, с которым произошло жесткое столкновение», — сказал Мелюков.

Удар оказался настолько сильным, что спасателям пришлось высвобождать пострадавших специальными инструментами. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

На встречную полосу, по данным Госавтоинспекции Амурской области, выехал водитель Honda. Травмы получили водители автомобилей Honda C-RV и УАЗ 1988 и 1956 годов рождения, а также их пассажиры 1975, 1985, 1994, 1995 и 2001 годов рождения. Пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ уточнила, что виновник аварии был пьян.

