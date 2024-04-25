Беременная женщина и мужчина пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 18:07 Беременная женщина и мужчина пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы Источник 360.ru: беременная женщина пострадала в ДТП на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Нетрезвый водитель каршеринга не справился с управлением и устроил ДТП в Москве. В результате аварии на Хвалынском бульваре пострадали беременная женщина и мужчина. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, столкнулись легковушки Škoda и Kia Ceed. В результате травмы получили мужчина и женщина на 17-й неделе беременности.

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Прибывшим на место спасателям пострадавшая заявила, что ожидает рождение двойни. На место выехала бригада скорой помощи.

В обстоятельствах аварии разберутся сотрудники дорожной инспекции.