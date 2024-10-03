Иномарка снесла двух детей на пешеходном переходе в Нижневартовске

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа водитель иномарки сбил двух детей на пешеходном переходе. Видео с места событий появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как два ребенка перебегают дорогу по «зебре». На полном ходу их сбивает машина — от удара детей подбросило в воздух. К пострадавшим моментально подбежали люди. Водитель не покинул место ДТП. Несовершеннолетних экстренно госпитализировали.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Югры, автомобилистом, который сбил детей, оказался мужчина 1995 года рождения. При включении разрешающего сигнала светофора водитель Ford Focus не дал закончить переход по пешеходу. Пострадавшие — дети 2017 и 2011 годов рождения.

Ранее автомобилист сбил восьмилетнюю девочку в Нижневартовске. Водитель машины Nissan следовал по дороге задним ходом, в этот момент ребенок попал под колеса.