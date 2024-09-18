Водитель легковушки сбил восьмилетнюю девочку при движении задним ходом в ХМАО

Восьмилетний ребенок пострадал в ДТП на территории Нижневартовска (ХМАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные городской Госавтоинспекции.

Авария произошла во дворе дома на улице Мира. Там 26-летний водитель машины Nissan следовал по дороге задним ходом. В какой-то момент под колеса попала девочка, выбежавшая со стороны детской площадки.

Медики госпитализировали юную пациентку. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.