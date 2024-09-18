Водитель легковушки сбил восьмилетнюю девочку при движении задним ходом в ХМАО
Восьмилетний ребенок пострадал в ДТП на территории Нижневартовска (ХМАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные городской Госавтоинспекции.
Авария произошла во дворе дома на улице Мира. Там 26-летний водитель машины Nissan следовал по дороге задним ходом. В какой-то момент под колеса попала девочка, выбежавшая со стороны детской площадки.
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