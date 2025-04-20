Иномарка сгорела на внешней стороне МКАД

Источник 360.ru: Chevrolet сгорел на внешней стороне МКАД без ДТП

Вечером в воскресенье, 20 апреля, на внешней стороне МКАД в Москве на ходу вспыхнул автомобиль. Об этом рассказал источник 360.ru.

Chevrolet загорелся на внешней стороне 18-го километра Московской кольцевой автодороги. Автомобиль вспыхнул прямо в движении, это происшествие не связано с ДТП.

Пожар распространился на площадь около 3 квадратных метров. Машина выгорела почти полностью. На место оперативно прибыли пожарные и спасатели.

Информации о пострадавших пока не поступало. В настоящее время движение в районе происшествия затруднено.

Московский дептранс предупредил о серьезной пробке, она растянулась более чем на 5,5 километра. Ведомство рекомендовало водителям планировать свой маршрут заранее и, по возможности, использовать пути объезда.

Ранее крупное ДТП произошло и в Ногинске. Здесь на трассе столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погиб человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.