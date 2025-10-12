Иномарка сгорела на дороге на юго-западе Москвы

Легковой автомобиль Volkswagen сгорел на Профсоюзной улице в Москве. Кадрами с места происшествия с 360.ru поделились очевидцы.

На записи видно, что иномарка стоит на проезжей части. Из капота видны языки пламени. По словам местных жителей, рядом с загоревшемся автомобилем никого не было.

«Проезжала мимо и увидела, что полыхает капот, был открытый огонь. Внутри салона автомобиля никого, двери открыты. Предположили, что люди успели выйти», — рассказала собеседница 360.ru..

Официальной информации пока не поступало. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Ранее в районе Бибирево автомобиль Chevrolet сгорел после удара в дерево. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров, пострадавших нет.