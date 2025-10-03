В Сергиевом Посаде сгорел автомобиль
В Сергиевом Посаде полностью выгорел легковой автомобиль. Кадры происшествия редакции 360.ru прислал очевидец.
На записи видно, что машина стоит у разделительного отбойника на одной из городских трасс. Капот автомобиля поднят, крышка багажника распахнута. Возле транспортного средства работают сотрудники в спецодежде, рядом припаркован пожарный расчет. Несколько человек осматривают выгоревший кузов. Судя по освещению, инцидент произошел в вечернее время.
На фото запечатлен результат пожара: автомобиль обгорел, краска облупилась, изнутри все выгорело дотла, из-под машины еще поднимается дым. На заднем плане можно рассмотреть здание автосалона Haval и проезжающие машины — движение по трассе продолжалось, несмотря на происшествие.
Подробности случившегося уточняются. По предварительной информации сгорел автомобиль марки Audi, пострадавших нет.
