Иномарка сбила выскочившего из машины ребенка в Краснодарском крае

Вышедший на проезжую часть автодороги между сочинским поселком Джугба и границей с Республикой Абхазия восьмилетний ребенок погиб под колесами Mercedes. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла около половины четвертого утра во вторник, 13 августа.

Ребенок находился в автомобиле Kia, который остановился посреди проезжей части, чтобы выпустить несовершеннолетнего пассажира. Когда мальчик вышел на дорогу, на него наехал Mercedes. От удара ребенка отбросило на остановившийся автомобиль Honda. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Сотрудник Госавтоинспекции призвали водителей выбирать для остановки только безопасные места и отказаться от высаживания детей посреди дороги.

Сегодня же стало известно об унесшей жизни водителя и пассажира аварии в Татарстане. По данным республиканской Госавтоинспекции, мужчина за рулем Ford Focus не справился с управлением на скорости и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Sitrak. От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир легковушки. Еще три человека, включая детей, получили травмы.