Иномарка сбила группу дорожных рабочих на трассе М-4 под Липецком
Легковушка насмерть сбила ремонтировавших дорогу рабочих под Липецком
Водитель легкового автомобиля Dodge врезался в группу ремонтников на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, от полученных травм на месте скончались двое рабочих.
По данным ведомства, смертельная авария произошла в понедельник, 5 мая, около 18:00 на 436-м километре платного участка федеральной трассы М-4 «Дон».
Водитель иномарки не справился с управлением и сначала протаранил барьерное ограждение на месте проведения ремонтных работ, а после врезался в группу рабочих.
В результате ДТП два дорожника получили смертельные травмы и скончались на месте. Еще одного рабочего в тяжелом состоянии забрали прибывшие на место врачи. Водитель автомобиля и его пассажир не пострадали.
Для установления всех обстоятельств аварии на месте приступила к работе следственно-оперативная группа.
Подмосковные полицейские приступил к выяснению обстоятельств смертельной аварии на 314-м километре ЦКАД при повороте на Агрогородок. По данным ведомства, на этом участке водитель большегруза «Скания» сначала протаранил фуру Mercedes, а после зацепил две легковушки. От полученных травм виновник аварии погиб на месте.