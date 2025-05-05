Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП на ЦКАД в Истре

Четыре транспортных средства столкнулись на дороге А-113 ЦКАД на 314-м километре около поворота на Агрогородок. В ходе аварии на месте погиб водитель грузовой машины «Скания».

По данным МВД Московской области, автомобилист не справился с управлением и врезался в большегруз «Мерседес» и в два легковых авто.

Водитель второго большегруза получил травмы. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах аварии. Личность погибшего также устанавливается. Долгое время движение по ЦКАД было затруднено в обе стороны из-за образовавшейся пробки.

В этот же день в округе произошло ДТП с мотоциклистом у НИИЭМ. Водитель остался жив. Из-за аварии движение в левом ряду было сильно затруднено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 1,5 тысячи участков дорог Московской области обновят в этом году.