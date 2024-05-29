Иномарка сбила девочку на велосипеде под Ижевском

Семилетняя девочка попала под колеса легкового автомобиля в селе Кияик Завьяловского района республики Удмуртии. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по региону.

По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Kaptur не заметила ребенка, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода на велосипеде, и сбила его.

Отмечается, что девочка получила различные травмы.

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