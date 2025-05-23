Иномарка сбила 10-летнюю девочку на трассе в Волгоградской области

В Волгоградской области 10-летняя девочка попала под колеса машины, перебегая дорогу в неположенном месте. Ее госпитализировали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария случилась 22 мая в 15:39 на 19-м километре трассы Волгоград — Каменск — Шахтинский — Луганск. Перебегая дорогу, девочка попала под колеса Kia Rio. Удар оказался настолько сильным, что у иномарки отломилась часть переднего бампера. Ребенка увезли в больницу.

«По данному факту проводится проверка. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции», — сообщила полиция.

Девочка получила травмы разной степени тяжести, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. Началась проверка.

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