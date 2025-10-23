Иномарка протаранила остановку с людьми в Твери

Ребенок и три женщины пострадали в ДТП с иномаркой в Твери

Серьезное ДТП произошло на улице Оснабрюкской в микрорайоне Мамулино в Твери. Автомобиль врезался в остановку и сбил четырех человек, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel оказался на встречке, когда решил объехать внезапно выехавшую машину. После этого иномарка врезалась в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП пострадали четыре пешехода. Среди них три женщины и семилетний ребенок. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб.

Прокуратура Пролетарского района взяла под контроль установление обстоятельств аварии. Установлено, что за рулем Opel был 27-летний житель Твери. Предположительно, он превысил скорость и не справился с управлением. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее в Москве водитель сбил двух подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Мальчиков доставили с травмами в больницу.