Иномарка протаранила остановку с людьми в Чебоксарах

МВД: в Чебоксарах иномарка влетела в остановку с людьми, погибла женщина

В Чебоксарах автомобиль Renault Logan протаранил остановку с людьми на улице Афанасьева, погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по городу.

«Авария произошла 17 июля около 22 часов возле дома № 36 по Московскому проспекту. Предварительно, 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и совершил наезд на остановочный павильон, где стояли люди», — уточнили в ведомстве.

В результате наезда погибла женщина. Еще одного мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали.

Водитель иномарки объяснил, что уснул за рулем. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.

Прокуратура Чувашии сообщила в«Максе», что проверка по факту ДТП со смертельным на остановке взята на контроль. Выяснилось, что водитель получил права чуть более месяца назад.

Ранее в Москве на Киевском шоссе в ДТП с двумя автомобилями пострадал мотоциклист.