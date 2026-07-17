Байкеру частично оторвало руку в ДТП на Киевском шоссе

В Москве мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с 2 автомобилями на Киевском шоссе

Мотоциклист получил тяжелые травмы при столкновении с двумя легковыми автомобилями на Киевском шоссе в Москве. Мужчину госпитализировали, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на 42-м километре шоссе в сторону области. В ДТП попали мотоцикл Yamaha и легковые Subaru Forester и Toyota.

По данным источника, у мотоциклиста предварительно диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, частичную ампутацию правой руки и возможный перелом шейного отдела позвоночника. Пострадавшего оперативно доставили в Красногорскую больницу № 1.

На месте начали работу сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Возгорания не произошло. Движение временно перекрывали по всем полосам.

Пресс-служба столичного Дептранса уточнила, что позднее автомобили стали пропускать по двум полосам из трех, из-за чего образовалась пробка длиной около семи километров. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее в Нижегородской области мотоциклист столкнулся с автомобилем Skoda Fabia. В результате аварии мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.