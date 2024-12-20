Иномарка перевернулась на Кутузовском проспекте в Москве

Минивэн влетел в столб на Кутузовском проспекте в Москве и перевернулся

Минивэн Mercedes врезался в мачту освещения на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Авария произошла утром 20 декабря. После столкновения иномарка перевернулась. У нее оказались повреждены колеса, выбиты несколько стекол и смят капот. Сработала подушка безопасности.

По предварительным данным, в ходе ДТП пострадал один человек. Его заблокировало в автомобиле. На месте прибыли пожарные машины. Данных о состоянии человека, находившегося в минивэне, не поступало.

После случившегося перекрыли одну полосу движения по Кутузовскому проспекту в сторону области.

На трассе Тюмень — Богандинский 17 декабря автомобиль марки Peugeot съехал в кювет и врезался в дерево. Представители областной Госавтоинспекции позже сообщили, что в результате аварии погибли два человека.