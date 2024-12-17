Два человека погибли при столкновении машины с деревом на тюменской трассе

Два человека стали жертвами ДТП на трассе Тюмень — Богандинский. Автомобиль Peugeot съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей областной Госавтоинспекции.
Полицейские установили, что шофер иномарки не справился с управлением. В результате его и еще одну пассажирку доставили в больницу с различными повреждениями.
Спутницы водителя в возрасте 71 и 69 лет получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Сейчас стражи порядка устанавливают детали аварии.
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