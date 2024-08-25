Четверо детей пострадали в аварии в центре Москвы

Госавтоинспекция: четверо детей пострадали в аварии в Москве на Земляном валу

Четверо детей пострадали в ДТП в центре Москвы в районе Садового кольца. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале .

По неуточненным данным, авария случилась на улице Земляной вал, в 20:00. Там столкнулись две машины, одна из которых перевернулась. В результате происшествия пострадали четверо детей.

Telegram-канал Агентство «Москва» опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, что опрокинулась Daewoo Matiz. По данным СМИ, иномарка столкнулась с КамАЗом. На фотографиях также заметна работа экстренных служб.

Накануне случилось еще одно ДТП в центре Москвы. Там авто протаранило пивной ресторан на Тверской-Ямской улице. По данным источника 360.ru, столкнулись такси и Nissan Teana, после чего одна из машин врезалась в фасад заведения.