Четверо детей пострадали в аварии в центре Москвы

Госавтоинспекция: четверо детей пострадали в аварии в Москве на Земляном валу

Фото: РИА «Новости»

Четверо детей пострадали в ДТП в центре Москвы в районе Садового кольца. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.

По неуточненным данным, авария случилась на улице Земляной вал, в 20:00. Там столкнулись две машины, одна из которых перевернулась. В результате происшествия пострадали четверо детей.

Telegram-канал Агентство «Москва» опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, что опрокинулась Daewoo Matiz. По данным СМИ, иномарка столкнулась с КамАЗом. На фотографиях также заметна работа экстренных служб.

Накануне случилось еще одно ДТП в центре Москвы. Там авто протаранило пивной ресторан на Тверской-Ямской улице. По данным источника 360.ru, столкнулись такси и Nissan Teana, после чего одна из машин врезалась в фасад заведения.

Миллиардер и отец 100 детей. Биография задержанного во Франции Павла Дурова

Pavel Durov/Instagram.com

Восточная сказка стала драмой. Пожилой турок оставил молодую россиянку одну с 22 детьми

Иск на 10 миллиардов и раздел имущества. В разводе Алсу и Абрамова появились новые детали

Petrov Sergey/news.ru

«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

Ефимов: Солнцево обеспечат деловой, социальной и спортивной инфраструктурой

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте