Два человека погибли в ДТП под Саратовом

Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, два человека погибли

В Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля, скончались два человека. Об этом в Telegram-канале сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

По его словам, служба 112 получила сообщение о столкновении Hyundai и Lada Kalina в Федоровском районе неподалеку от села Плес в 17:12 по местному времени.

«Два человека из Lada погибли в результате ДТП. Трое мужчин пострадали из Hyundai, их отвезли в больницу. Спасатели областной службы спасения деблокируют тела погибших при помощи гидравлического инструмента», — уточнил Юрин.

На место аварии, добавил он, прибыли сотрудники пожарной охраны, ДПС, медики скорой помощи и областной службы спасения.

Ранее в субботу микроавтобус в Нижегородской области наехал на людей, ремонтировавших другой автомобиль на обочине дороги. В результате ДТП погибли два мужчины.